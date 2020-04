El Secretario de Fiscalización del Municipio local, en diálogo con Nacional Bariloche, señaló que todavía no recibieron el decreto presidencial que le da potestad a los municipios para clausurar a quienes no cumplen con la reglamentación de precios. No obstante, aseguró que realizan inspecciones y sancionan económicamente a los infractores a la ley.

DESCARGAR