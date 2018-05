Javier Burrai “No estuvimos a la altura de lo que demanda el club”

El arquero del Lobo fue uno de los destacados en la categoría y algunas instituciones de la “Super Liga” ya piensan en incorporarlo.

En dialogo con el equipo de “Código Deportivo” el portero que defendió los colores del Lobo en la última temporada comentó “No nos imaginamos este final, por lo menos aspirábamos a entrar en el reducido, por momentos pensamos en el ascenso directo, cuanto teníamos que sacar puntos importantes los terminamos perdiendo”

“No estuvimos a la altura de lo que demanda el club, fue un campeonato mediocre y no conseguimos el objetivo”

Por último respecto a los arbitrajes contó un detalle de lo que le dijo Ramiro López luego de cobrar el penal a favor de Morón “El árbitro se me acerco y me dijo mira que fue penal, yo no soy Jonathan Correa; eso te da la pauta de que algo había en el partido con Mitre”