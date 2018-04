Jaitt no se presentará a declarar por los abusos en Independiente

La ex stripper y conductora radial Natacha Jaitt no se presentará hoy a declarar ante la Justicia por los abusos a jugadores juveniles de Independiente “por las amenazas de muerte recibidas”, según informó a la prensa su hermano Ulises, en tanto el ex jugador Daniel Bertoni lo hará después del mediodía.

Informe: Christian Varela.

“Mi hermana no se va a presentar hoy porque está muy mal por las amenazas de muerte que recibió nuestra familia”, dijo Ulises Jaitt a los medios de prensa apostados frente a la Fiscalía 4 de Avellaneda, donde la fiscal María Soledad Garibaldi le iba tomar declaración testimonial a su hermana.