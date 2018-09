Izquierdoz: “No se gana con nombres, se gana con hombres”

“No hicimos nada de lo que teníamos que hacer, el rival nos superó en actitud y jugó como una final”.

Carlos Izquierdoz fue muy duro a la hora de realizar la autocrítica tras la derrota de Boca ante Gimnasia por 1 a 0, que dejó al equipo xeneize eliminado de la Copa Argentina.

“No hicimos nada de lo que teníamos que hacer, el rival nos superó en actitud y eso no puede pasar. Ellos jugaron como una final. Acá no se gana con la camiseta, se gana adentro de la cancha. Hoy ellos se plantaron como once hombres dentro de la cancha”.