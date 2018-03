Ivana Nadal, una fanática de River

La conductora de radio y T.V. se confesó fanática del equipo de Núñez y contó que, si bien no se acuerda cuándo fue la primera vez que fue a ver al “millonario”, aseguró que no sólo va a la cancha sino que le grita a los jugadores pero siempre para apoyarlos y no para insultarlos.

Aseguró que su máximo ídolo del club es “el príncipe” Franchescoli y que, por su trabajo, ha tenido oportunidad de cruzarse con varios jugadores.

Finalmente se mostró sorprendida por la derrota de la Selección ante España y dijo tener una gran expectativa de cara al Mundial de Rusia.