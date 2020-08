Italia saluda a la radiofonía argentina

EL CÓNSUL GENERAL DE ITALIA EN BUENOS AIRES, DR. MARCO PETACCO.

El 27 de agosto, hace cien años, cuatro jóvenes radioaficionados subieron al techo de uno de los edificios más altos de Buenos Aires de aquel momento, realizando la primera emisión de radio en Argentina. Un medio de difusión -la radio- que nos acompaña e informa diariamente, especialmente en estos tiempos tan particulares de prolongado distanciamiento social. Es una fecha que me llega al corazón como italiano, no sólo porque cuatro radioaficionados dirigidos por el joven médico, obviamente de ascendencia italiana, Enrique Susini, que pasaron a la historia como “los locos de la azotea”, se inspiraron para su hazaña en los experimentos que en aquellos años realizaba en la Argentina, el científico italiano Guglielmo Marconi, sino porque La Azotea. la terraza desde la que decidieron emitir la primera señal de radio de Argentina, pertenece a un edificio muy querido por todos los italianos de Buenos Aires.

Desde hace más de cien años, ese edificio de Marcelo T. de Alvear es la sede del Teatro Coliseo, el primer y más prestigioso teatro permanente del Estado italiano en el extranjero, y desde hace más de 60 años la sede de Casa Italia, allí estuvo el Consulado General y todavía tienen su sede varias instituciones públicas y asociaciones italianas.

Expreso con gran placer los deseos de un maravilloso cumpleaños a la radio argentina y deseo un feliz día de la radio a todos los oyentes. Gracias.

https://consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/it/il_consolato/il-console/

DESCARGAR

SIMONA MARTORELLI DIRECTORA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS DE LA RAI

“La RAI está orgullosa de poder unirse a todos los broadcasters para celebrar el 27 de agosto los cien años de la primera transmisión radiofónica argentina. La radio argentina siempre estuvo abierta al mundo y especialmente a Italia, los italoargentinos que son al menos 20 millones -una segunda patria para los italianos- y Argentina e Italia son más que amigos son países hermanos con un parentesco único.

La radio argentina ha contribuido en manera esencial al crecimiento cívico y tuvo el gran mérito de consolidar el sentimiento de pertenecer a una comunidad nacional-

La RAI se siente comprometida para que la reciproca colaboración con la radio argentina crezca con un renovado impulso, también gracias a esta importante celebración”

https://www.rai.it/trasparenza/persone/Simona-Martorelli-a91bc2a3-ec10-4fa2-98b4-60c29e19a5bb.html

DESCARGAR

San Marino RTV

Desde San Marino RTV les mandamos muchísimos saludos y nuestras felicitaciones. Varias generaciones de sanmarinenses viven en la Argentina y la radio representa también para ellos una querida presencia cotidiana,{La voz del saludo que envía la radio europea, es de la locutora Lía Fiorio}

CARLO ROMEO

DIRECTOR GENERAL

RADIO Y TELEVISIÓN DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DE SAN MARINO

https://www.sanmarinortv.sm/

DESCARGAR

Radio Atene Grecia

No hay dudas que desearles una larga vida sea una de las frases más hermosas que se puedan decir. Alcanzar los cien años es un verdadero objetivo en la vida, es una victoria contra el tiempo, donde vencer, significa una vida radiofónica llena de pasión y compromiso cotidiano.

¿A quién no le gustaría estar en el lugar de ustedes siendo un adolescente de 100 años!?

¿Es lindo no envejecer verdad?,

¿A quién no le gustaría estar en el lugar de ustedes? Ser un adolescente de 100 años es el máximo de la felicidad.

El que más anhela es el que más vive” decía Khalil Gibran.

Muchísimas felicidades, de parte de todo nuestro staff

TASSOS MAVRIS, DIRECTOR

RADIO ATENE

https://www.athina984.gr/

DESCARGAR

Iuliana Anghel Radio Romania

“Radio Rumania, les desea otros cien años de vida en el éter y ser un punto de referencia entre las culturas y continuar el compromiso en las comunicaciones internacionales, importante en el panorama italofono, larga vida a la radio argentina y a sus oyentes, un saludo desde Bucarest”

¡Un afectuoso saludo por los 100 años desde Rumania!

IULIANA ANGHEL

SENIOR EDITOR

HEAD OF THE ITALIAN SERVICE

RADIO RUMANIA INTERNACIONAL

ROMANIAN RADIO BROADCASTING CORPORATION

https://www.rri.ro/en_gb/pages/home/

DESCARGAR

Maurizio Canetta RSI CRI

“A lo mejor no es casual que la primera transmisión de la radio argentina, exactamente hace cien años, fuese el Parsifal di Wagner. Parsifal, héroe de la serie de los caballeros de la mesa redonda, es aquel que más se acercó al santo grial, la copa en la cual, según las leyendas medievales, Jesús utilizó durante la última cena.

En cien años, la radio se ha acercado mucho a su santo grial, el contacto directo con la gente. La radio es voz, y con la voz vibran las cuerdas del alma.

Cien años después la radio está todavía ahí, instrumento indispensable de la comunicación directa. Resistió la llegada de la televisión y se está reinventando en la época de las redes sociales,

Muchas felicidades entonces, por los cien años de la radio en la Argentina, de los cuales el servicio público es un fiel intérprete, porque también en los años del triunfo de lo digital, la voz de la radio continúa a hacer vibrar las cuerdas del alma.”

MAURIZIO CANETTA

DIRECTOR RSI RADIO Y TELEVISIÓN SUIZA

https://www.rsi.ch/

DESCARGAR

EEUU

La redacción de Radio ICN NY, juntamente a toda la comunidad y nuestros amigos, queremos expresar nuestras afectuosas y sinceras felicitaciones por el centenario de la radio argentina. Radio ICN ha cumplido 39 años, esperamos también nosotros tener el honor de festejar este histórico momento al que han llegado ustedes.

Con mucha estima y cordialidad

ANTHONY PASQUALE.

RADIO ICN NEW YORK

http://www.icnradio.com/

—————————————————————————————-

MONTENEGRO

Les deseamos 100 años de éxitos en un mundo mejor al de hoy.

Es muy importante para los argentinos tener una radio que los represente, defendiendo la lengua y los orígenes.

Continúen así, felicitaciones y felicidades

VESNA PEJOVIC

RTCG -RT MONTENEGRO

http://www.rtcg.me/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VATICANO

Queridos amigos

Me uno al coro de felicitaciones por este extraordinario aniversario!! Felicitaciones por el trabajo hecho hasta aquí y muchísima suerte para el futuro!

ROSARIO TRONNOLONE

RADIO VATICANA

http://www.radiovaticana.va/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MALTA

Desde la radio y televisión pública de Malta les mando nuestras felicitaciones por estos 100 años de actividad de la radio en la Argentina. Es un logro histórico y una gran satisfacción para todos lxs trabajadorxs que se han empeñado con profesionalismo.

Les deseo mucha felicidad y un futuro que continúe en la senda de la información, la cultura, la educación y el deporte, para a toda la comunidad, y renuevo mis sentimientos de aprecio y felicidad

TONIO PORTUGHESE

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,

PUBLIC BROADCASTING SERVICES, MALTA

https://www.tvm.com.mt/mt/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ESLOVENIA

Un siglo de vida para la radio es un logro extraordinario. Una aventura que comenzó en la terraza de un teatro de Buenos Aires, gracias al entusiasmo de cuatro estudiantes, que continúa gracias a la pasión y al empeño cotidiano de todos ustedes, los que trabajan en Radio Nacional Argentina.

Muchas felicidades y éxitos! .

ANTONIO ROCCO

RADIO CAPODISTRIA

VICEDIRECTOR DE LA RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA COMUNIDAD ITALIANA DE ESLOVENIA

https://www.rtvslo.si/radiocapodistria/

Agradecemos a Marcelo Ayala y Caritina Cosulich, staff de italiano de RAE Argentina al mundo, por recopilar los saludos recibidos a propósito de los 100 años de la radiodifusión en Argentina.