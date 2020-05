Investigadora mendocina representa a Latinoamérica ante la UNESCO

DESCARGAR

La investigadora mendocina, Fernanda Beigel, explicó a La Mañana de Libertador que participará en un cuerpo deliberativo para avanzar en el concepto de la ciencia abierta, movimiento que fue construido desde Latinoamérica.

“No es casualidad que Argentina y Brasil sean convocadas por la UNESCO para liderar el proceso de abrir la ciencia a la comunidad”, aseguró la doctora Fernanda Beigel, quien brindó detalles sobre esta iniciativa que desplaza la explotación comercial de las publicaciones científicas.

Por otra parte, la doctora Beigel denunció que las universidades públicas no están pudiendo acceder a las revistas científicas porque el gobierno de Mauricio Macri no pagó las suscripciones y por lo tanto “quienes publicamos no estamos pudiendo ver nuestros propios artículos”.