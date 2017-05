Inundaciones: Federación Agraria propuso una reunión de gobernadores con el Presidente Macri

Productores de zonas anegadas de La Pampa, Santa Fe y Córdoba, adheridos a la Federación Agraria, se reunieron ayer, en la ciudad de Junin, para analizar la situación por la que atraviesan.

Dialogamos con Agustin Pizzichini, vice presidente 2º de la Federación Agraria:

“Los gobiernos miran para otro lado. No nos dan bola. No se hace visible la inundación. Hay temas gravísimos y no hay obras. Los productores vecinos vamos a terminar peleando entre nosotros. Hay que coordinar obras. Por eso reunimos a los productores. Queremos que Gob. Nacional se ocupe, y coordine acciones, obras. El impacto social es enorme. Hay productores que dejarán de serlo. La Picasa se va a desbordar y no se hace nada. Hay que buscar soluciones. Los gobiernos actúan diferente, algunos miran para otro lado. Por ahí es mas importante que se lo diga Nelson Castro, pero cuando lo decimos una entidad o los productores, no pasa nada. Lo que hay que hacer es buscar soluciones arriba, hacer lagunas de retención. No vemos que el gobierno tome conciencia de eso. Hoy vamos a pedir reunión con el Gobierno Nacional, con Afip y el banco.”

Agustin Pizzichini, Vicepresidente 2º de la Federación Agraria Argentina.