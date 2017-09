Intervista all’attrice argentina Mónica Scapparone

Martedì 5 settembre, ci siamo collegati telefonicamente con l’attrice di origine italiana Mónica Scapparone.

Attualmente Mónica partecipa al programma “Cuéntame cómo pasó”, una fiction che va in onda sulla televisione pubblica . La serie racconta la storia di una familia della periferia di Buenos Aires durante gli anni della dittatura civico-militare che governò in Argentina tra il 1976 e il 1983.

Precedentemente Mónica ha preso parte alla telenovela “Montecristo” dove si affronta il tema del furto dei neonati avvenuto durante quel periodo buio del nostro paese . A partire da quel momento, l’attrice ha incominciato a collaborare con l’Associazione Nonne di Piazza di Maggio e si dichiara fortemente impegnata nella lotta per i diritti umani.

Speaker: Caritina Cosulich – Chelo Ayala / Tecnico di diretta: Leandro Rojas