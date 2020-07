Intervista alla Dottoressa Norma Ceballos Aybar

In dialogo con RAE Italiano, la Dottoressa Norma Ceballos Aybar, docente, e autrice insieme ad altri ricercatori dell’Università di Cordoba, di un dizionario fraseologico pedagogico bilingue italiano-spagnolo, spagnolo-italiano, ci ha raccontato quali sono le sue attività durante il periodo di isolamento a causa della pandemia di Covid19. Per quanto riguarda il suo ruolo di insegnante ha asserito: “In questa situazione, il digitale diventa un supporto indispensabile, ma non potrà mai sostituire le lezioni che normalmente si fa in classe, perchè, a mio avviso la didattica online ti obbliga a cambiare la strategia e lo spirito di essa”