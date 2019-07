Intervista al giornalista Marco Madeddu

Mercoledì 31 luglio abbiamo intervistato telefonicamente il giornalista Marco Madeddu. Da più da 10 anni lavora a Retesport 104,1 Mhz, una delle radio più ascoltate a Roma sulla A.S. Roma.



“Da niele de Rossi, Il calcio in generale hanno questo straordinario potere, di unire i popoli, di generare un sentimento allargato, condiviso, è chiaro che per un tifoso della Roma, o un tifoso del Boca è molto più toccante, pero per tutti gli appassionati del calcio sia stato emozionante vedere questo spostamento da una città all’altra” ci ha detto Marco.

Domenica scorsa resterà una giornata indimenticabile per DRD, che per la prima volta ha vissuto un giorno di partita nella storica Bombonera.

Intervista: Chelo Ayala / Fonico: Fabio Martinez / Web: Juliàn Cortez