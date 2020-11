Intersindical prepara reclamo al gobierno provincial para el 9 de diciembre

El Secretario General de AMP, Rogelio De Leonardi destacó los encuentros entre los gremios estatales, de Salud, de la Educación y de la UTA en los últimos días, con vistas a preparar un fuerte reclamo al gobierno provincial para el próximo 9 de diciembre, con motivo del 27° aniversario de “El Riojanazo.” En este sentido, el sindicalista reflexionó que “es el momento de unir los sindicatos y las centrales, porque solo no se puede, ante un gobierno que no discute y no hace participe a los trabajadores en las definiciones salariales y laborales de los trabajadores.”

