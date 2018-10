Intentó incendiar la casa de su ex pareja y se prendió fuego a lo Bonzo

Momentos de mucha violencia se vivieron en horas de la mañana en la localidad de Salvador Mazza cuando un hombre de apellido Zárate, de unos 30 años, intentó incendiar la casa de su ex concubina. Cuando la policía arribó al lugar, el sujeto roció su cuerpo con alcohol y se prendió fuego a lo Bonzo. El incendiario estaba en estado de ebriedad y según trascendió, no es la primera vez que incurre en actos de violencia contra su ex pareja. Raúl Costes periodista de la localidad norteña, en contacto con Nacional Tartagal hizo una crónica de lo ocurrido.Cabe destacar que Zárate sufrió múltiples quemaduras pero ninguna reviste mayor gravedad.