Intentan confundir a la gente con fake news

El titular de Anses, Adrián Mendieta conversó con “El aire nuestro” y dijo sobre el cobro de beneficios sociales: “hay mucha gente que está ingresando a la página y le sale una notificación donde se les informa que Anses se va a comunicar vía mensaje de texto o les permite directamente ingresar al sistema para poder cargar un CBU, en esos 2 casos la gente tiene que esperar que llegue si o si mensaje texto para ir a cobrar.

DESCARGAR

Se comunicó mucha gente Rinconada de Cusi Cusi y de varios lugares de la Puna, que no les había llegado ya que no tiene la posibilidad de que le llegue mensaje por afectación de la comunicación.

Nosotros vamos a informar, se está haciendo un trabajo para poder hacer un repago de toda esas personas que le está saliendo esa notificación, por qué Anses ha implementado la posibilidad para que muchas personas pueden poner su CBU, entonces se tiene que tener poca paciencia que no vayan a los bancos por más de que les toque el día de su terminación porque éste no va a tener depositado el dinero. Anses lo va hacer en el momento cuando ya les envié el mensaje de texto. En caso de que no le llegue mensaje de texto por esta dificultad de alguna gente de la puna que no tiene línea o no tiene cobertura telefónica, pueden ingresar a la página y consultar igual nosotros vamos a informar a los medios en el momento cuando salgan el cronograma para todas aquellas personas que están con estos casos y se le va a informar donde y cuando cobran.

FAKE NEWS: “Hubo un medio de comunicación que difundió la noticia falsa y malintencionada aduciendo que el titular de Anses había solicitado el IFE. Nosotros como muchos dirigentes ingresamos nuestros datos como modo de prueba por explicarle a la gente como se debía hacer y también para conocer cómo se operaba a través de la página. En mi caso particular sabiendo que no me correspondía por el hecho de que te comparto el vínculo con la madre de mi hijo y vivo en la casa de mis padres que son jubilados, no había ninguna posibilidad, pero no lo hice bajo ningún punto de vista como lo marca tendenciosamente este medio.

Hay mucha gente que le hizo ruido que yo llegué hasta esta función, había muchas personas que estaban postuladas para esto, muchos sectores políticos estaban peleándose este lugar y el mismo oficialismo jujeño en el caso de los encabezados por Gerardo Morales que hicieron lo posible y hasta lo imposible para que yo no llegara. Al margen de eso, el presidente me convocó para cumplir esta función y obviamente vienen intentando desestimar mi trabajo. Segundo desestimar esta gran ayuda que hizo el presidente para todos los jujeños y jujeñas y para todos los argentinos.

Yo trabajo en política hace mucho tiempo muchos años, y así como ingresé al municipio de El Carmen de la misma forma salí. No soy empresario, no soy multimillonario y estoy tranquilo con mi conciencia sabiendo que es mi vocación la política y no estoy para servirme a mí mismo sino servir al pueblo y esa va a ser mi función y mi trabajo que lo vengo haciendo hace tiempo”.