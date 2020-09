Intendentes advierten: “No vamos a permitir que nos desorganicen el territorio”

Este jueves, intendentes de la Provincia de Buenos Aires se reunieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para analizar la situación de la toma de tierras en diferentes municipios del distrito.

“Estuvimos trabajando sobre la conformación de una mesa, que va a tener que llevar adelante soluciones de corto, mediano y largo plazo. Este es un problema interdisciplinario y tenemos que trabajar en la misma línea que veníamos, acelerando los plazos y recurriendo a Nación”, indicó Andrés Watson, uno de los dirigentes que participó del encuentro.

En diálogo con Radio Nacional, el intendente de Florencio Varela manifestó su preocupación por la situación, que, según indicó, se agravó en las últimas semanas, y aseguró “claramente” existe la “comisión de un hecho ilícito basándose en el aprovechamiento de la necesidad”.

“Sabemos que la necesidad existe, pero ésta, claramente, no es la manera de solucionarla, a través de la un hecho ilícito y de generar una toma que no es la solución para las personas que terminan una o varias noches a la intemperie y que no van a poder tener el título de propiedad de ese lugar”, sostuvo, y advirtió: “No vamos a permitir que nos desorganicen el territorio”.

Intendentes e intendentas nos reunimos con @Kicillofok y ministros para analizar la situación de la toma de tierras y usurpaciones ilegales en nuestros municipios, un tema que nos preocupa y por el que decidimos conformar una mesa de trabajo para abordarlo. pic.twitter.com/DDsM5K3O1i — Andrés Watson (@Andreswatsonok) September 3, 2020

En esta línea, dijo que desde el municipio van a avanzar con la denuncia correspondiente, “esté quien esté en el medio”, y avisó que “quien quiera participar o avalar este tipo de delitos, será denunciado y le caerá todo el peso de la Justicia”

“La toma ilegal de tierras es claramente un delito, y esté quien esté en el medio vamos a avanzar con la denuncia correspondiente, no nos va a temblar la mano para eso. Tenemos una decisión política en contra de las tomas”, afirmó.

“Está mal jugar con la necesidad de la gente. Yo apelo a que, si hay alguien detrás de todo esto, recapacite y se fije cuáles son las consecuencias. La gente no necesita estar una noche, o varias, a la intemperie, tratando de torcer la ley, sin respetar el derecho de propiedad, sin respetar la Constitución y cometiendo un delito en flagrancia. El camino está claro, y no es ese”, concluyó.