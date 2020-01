Intendente entrerriano se sumó al congelamiento de sueldo

“Queremos acompañar la emergencia económica que pedía el Presidente”, aseguró el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva quien decretó que sus haberes y el de los funcionarios no aumenten. La medida decretada invita al Concejo Deliberante a sumarse. “La política es gestual, y nosotros teníamos que tener un gesto para los uruguayenses”, indicó el jefe comunal, quien además indicó que aún no se determinó hasta cuando regirá dicha medida. “En nuestro decreto dice que se ira reviendo, por ahí no se necesitan cuatro meses, tal vez se necesite más, así que iremos analizándolo”.