INTA dicta curso virtual de huerta agroecológica

El ingeniero Jorge Chauque, referente del INTA en La Quiaca, habló sobre un curso virtual que tiene como finalidad de fortalecer las experiencias de huertas e invernaderos familiares, instituciones educativas entre otros de la Puna:

“Para este primer módulo que va a ser el día de mañana a las 15 horas. Queremos probar como es la conexión con el INTA Salta, luego que se haga ese primer módulo donde va ser transmitido en directo que se va a subir luego el video al You Tube del INTA Salta-Jujuy.

Si sale todo bien, los próximos módulos ya serán en directo donde compartiremos el enlace para los que quieran participar pueden hacerlo en vivo.

Pero, sin embargo, estamos haciendo la inscripción a este curso, y en esa inscripción estamos tomando datos muy relevantes para tener contacto con la gente, viendo también la demanda actual de la semilla de Pro Huerta, en el caso de los docentes es otro formulario que también estamos tomando los datos importantísimos, de cómo se está desarrollando las huertas en las escuelas en estos momentos de pandemia; así que son dos formularios.

Reitero, si no hay problemas de conexión los próximos módulos serán los martes a las 15 horas por YouTube Live. Además quería aclarar que lamentablemente se están adelantando los tiempos, no tenemos a disposición la semilla que corresponde a la temporada Primavera-Verano quizás estos días o a fin de mes ya tendremos la semilla en la agencia del INTA para repartir a las familias y a las escuelas con las que venimos trabajando, y en aquella instituciones también que quieran realizar la huerta; es por eso que quiero comentarles que no tenemos las semillas. Y con respecto a los proyectos, hay proyectos de agua con los que estamos trabajando, el cual hemos presentado varios proyectos desde nuestra agencia del INTA de La Quiaca para varias comunidades; así que hay que estar atentos para esos proyectos, pero recalco, refuerzo y revaloro la ayuda con la que nos están colaborando a la distancia con toda esta problemática de la cuarentena. Nos están colaborando bastante los representantes de las comunidades aborígenes, a los técnicos para la formulación de nuestros proyectos; como no podemos llegar el cual se nos dificulta llegar a las comunidades en estos momentos, por lo cual si nos están dando el refuerzo de bastante colaboración y ayuda los representantes de las comunidades para hacer estos proyectos.

Si he leído con mucho interés esa información, pero todavía no he bajado los formularios, son formularios un poco complejos pero no difíciles tampoco imposibles. Por eso reitero, la ayuda de los representantes de las comunidades es pedir los datos a los posibles beneficiarios de estos proyectos, es importantísimo. Son formularios que tienen bastantes datos, es necesario que también las familias estén predispuestos a brindar esos datos que son relevantes para consultar el proyecto sino se complica si son pocos datos que brindan las familias, se complica al escribir y al justificar los proyectos en donde estaremos atentos a eso y compartiremos cuales serían estos formularios y los requisitos para que se puedan realizar los diferentes proyectos.

Si creo que se tiene que revalorizar y se está haciendo con este tipo de proyectos lo que es la agricultura familiar, que según encuestas, según estudios son entre 70 y 75% de lo que comemos con nuestra familia, en el plato familiar diario es producido por la agricultura familiar, así que ahí está la importancia, la revalorización de la agricultura familiar, con proveedora de alimentos y también como familias que no emigran del campo a la ciudad es importantísimo, están produciendo en su lugar porque si no hay un hacinamiento de las zonas en las ciudades y a ese hacinamiento de personas hay que alimentar por eso es importantísimo revalorizar estos tipos de proyectos que ayudan a que no haya tanta migración del campo a la ciudad; así que, muy buena la iniciativa en estos momentos de pandemia que se están tomando estas decisiones importantísimas que fortalecen lo que es la agricultura familiar campesina e indígena que por años ha sido vapuleada o tomada en cuenta cuando debería ser todo lo contrario”.