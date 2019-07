Insisten en la necesidad de aplicar “tolerancia cero” a conductores ebrios

La diputada provincial Hebe Casado, fundamentó la iniciativa que propone tolerancia cero en relación a conductores que hayan consumido alcohol, por los riesgos que ello presupone en la vía pública y debido la cantidad de víctimas fatales que hubo durante los últimos meses.

En diálogo con LV4, Casado dijo “el proyecto se ha tratado en la Comisión de legislación de la Cámara de Diputados, creo que esta vez tiene bastante más consenso que hace unos meses atrás, debido a la gran cantidad de casos que han ocurrido en los últimos meses y supongo que a fin de mes tendrá despacho favorable”.

La legisladora señaló “ninguno de nosotros sabe cuándo tenemos 0,5 de alcohol en sangre y el alcohol, como otras drogas estimulantes, produce a nivel del lóbulo prefrontal, una cosa que se llama inhibición del lóbulo prefrontal, cuya función es avisarnos cuando hay un peligro; decirnos que eso no lo podemos hacer y al estar inhibidos de eso, creemos que podemos hacer de todo, aun estando en estado de ebriedad. Lo que dice esta ley es que no hay que tomar cuando se debe manejar”.

No obstante en Mendoza, existen algunas objeciones, “al ser una provincia vitivinícola, la industria ve en esto una forma de demonizar el vino y creen que van a bajar las ventas. Pero los jóvenes no toman justamente vino. Se emborrachan con otras bebidas. Y la verdad es que también es parte de ellos, ser parte de la responsabilidad empresarial social y ayudar a que no muera más gente en la calle, por culpa de las bebidas alcohólicas”.

Ya hay 7 lugares en los que se logró la aplicación de la tolerancia cero y Casado asegura que gracias a ello se ha logrado bajar el nivel de muertes por accidentes.

Estimó que a fin de mes su proyecto podría ser debatido, por lo antes de fin de año podría ser ley. Al mismo tiempo la legisladora hizo hincapié en la necesidad de educar preventivamente.