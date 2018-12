Inquietud de productores agropecuarios por inseguridad en los campos

La inquietud de los productores agropecuarios por los casos de inseguridad en el campo, que se repiten en el territorio provincial, motivó una reunión que se realiza hoy en Choele Choel.

Forman parte del encuentro funcionarios judiciales, encabezados por el Procurador Jorge Crespo y el titular de la Policía, Daniel Jara.

“Si no hay penas para los que cometen delitos, esto no se va a resolver” le dijo a Nacional Viedma, Marcelo Casagrande, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de la provincia.

El dirigente ruralista no ocultó su fastidio por la situación, relacionada con la opinión citada: “acá –en alusión a nuestro país-, los delincuentes no son castigados”, completó.

