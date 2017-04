Inmigrantes venezolanos: “Damos gracias a la Argentina por la oportunidad de vivir”

En el marco de las masivas protestas en contra del Gobierno de Venezuela que preside, Nicolás Maduro, y las muertes producidas tras la represión de los cuerpos de seguridad, en Dulces y Amargos, Osvaldo Bazán dialogó con con cuatro inmigrantes venezolanos que viven en la Argentina, quienes relataron cómo es la crisis que hoy vive su país y los motivos por los que se llegó a esta situación. “Somos una comunidad que está aprendiendo a migrar; nunca imaginamos que íbamos a estar en esta situación”, explicaron.

“Hoy en Venezuela hay hambre. Amigos míos buscan comida en la basura, por que no hay”, indicó uno de los invitados. Además, remarcaron la falta de medicamentos e insumos médicos: “todos los días muere gente por la falta de medicamentos”.

Respecto a la seguridad, marcaron la diferencia entre su país y la Argentina. “Acá salgo tranquilo a la calle. Sé que me pueden robar, pero estoy tranquilo porque sé que no me van a matar”, relató Nelsón, uno de los invitados.