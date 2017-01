Después de abrir las paritarias los docentes provinciales los cuales declararon que se abrieron tarde y que el gobierno no da las condiciones para que los gremios garanticen la normalidad del comienzo del periodo lectivo 2017. no solo se habla de deudas desde el 2010 por parte del gobierno y que si el mismo no garantiza las mínimas condiciones para escuelas y profesionales el inicio de clases no será factible.