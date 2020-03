Independiente logró merecido triunfo ante Vélez

Independiente se impuso por la mínima diferencia a Vélez Sarsfield, con el gol de penal de Silvio Romero en el segundo tiempo, en el partido jugado en el estadio Libertadores de América a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus y por la primera fecha de la zona A de la Copa de la Superliga.

El campo de juego, con buen drenaje, se mostró en muy buenas condiciones para el desarrollo del encuentro luego de la intensa lluvia; sin embargo ambos equipos no pudieron afirmarse con sus acciones para prevalecer uno sobre otro.

Vélez, con una propuesta de mayor intensidad, prevaleció levemente al comienzo, manteniendo el estilo que le impuso el renunciado técnico Gabriel Heinze por parte del debutante interino Guillermo Morigi -DT de la reserva-, mientras se espera que al inicio de la semana entrante los dirigentes velezanos confirmen para el cargo la contratación de Mauricio Pellegrino.

Luego, los locales emparejaron y llevaron alguna inquietud al arco de Lucas Hoyos, todo dentro de un desarrollo equilibrado, con mayores imprecisiones que aciertos.

La jugada más clara en la primera etapa le correspondió al “Diablo”, con una destacada maniobra colectiva que no pudo definir Brian Martínez derivando la pelota hacia la entrada de Fabricio Bustos, que desde el borde del área remató rasante y esquinado para lucirse el arquero visitante al desviar al corner y salvando la caída de su valla (30 min).

Los de Liniers en ese primer tiempo discreto, orillando lo intrascendente, insistieron con las jugadas de pelota detenida para buscar la apertura, sin mayor fortuna.

El segundo período ofreció mayor dinámica en las acciones porque ambos conjuntos intentaron llegar al arco adversario con mejores armas.

Con Vélez buscando los desbordes por los laterales, que a poco del comienzo llegó de ese modo para una entrada de Maximiliano Romero, que no pudo definir, cuando el árbitro Mauro Vigliano erróneamente le sancionó un offside inexistente.

A la vez, Independiente encontró mayor participación y desequilibrio en el volante ofensivo colombiano Andrés Roa y en el extremo Alan Velasco, generando mayor alimentación para la línea ofensiva.

Con ese panorama, los de Avellaneda pudieron abrir el marcador tras una rápida maniobra que culminó con una asistencia de Silvio Romero hacia la entrada de Fabricio Bustos, al que le cometió penal Hoyos al intentar quebrar el mano a mano.

Del remate se encargó el “Chino”, fuerte al medio y venciendo el manotazo con el que el guardavalla visitante intentó desviarlo (19 min).

De aquí al final, el vencedor justificó la victoria al contar con más orden en sus líneas, mayor posesión de la pelota y con más llegadas profundas que su oponente.

Segundo éxito consecutivo de Independiente -ambos de local-, que descomprimió el mal ambiente critico que se vivía en el Libertadores en las anteriores magras presentaciones, a la vez que el DT Lucas Pusineri encontró la defensa más segura para defender el arco de Martín Campaña, sin que le conviertan en estos dos últimos partidos.

Por la segunda fecha de la zona A de la Copa de la Superliga, Independiente visitará a Banfield, en el estadio Florencio Sola, el próximo domingo 22 a las 11. En tanto, Vélez, que no podrá contar con Pablo Galdamez por haber llegado a la quinta amonestación, el venidero jueves 19 a las 21.10 recibirá en el ‘Fortín’ a Unión de Santa Fe.

= Síntesis =

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño; Lucas González y Lucas Romero; Brian Martínez, Andrés Roa y Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram y BraianCufré; Lucas Robertone, Pablo Galdamez y Thiago Almada; Ricardo Centurión, Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Guillermo Morigi.

Gol en el segundo tiempo: 19m, Silvio Romero (I), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 21m, Lucas Orellano por Janson (VS); 28m, Tobías Zárate por Maximiliano Romero (VS); 31m, Gastón Togni por Martínez (I); 38m, Diego Mercado por Lucas Romero (I); 42m, Ricardo Alvarez por Robertone (VS) y Leandro Fernández por Roa (I).

Amonestados: Lucas Romero, Martínez, Sánchez Miño y Silvio Romero (I). Galdames, Almada, Hoyos, Robertone y Cufre (VS).

Arbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Libertadores de América (Independiente).