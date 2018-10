Independiente fue muy superior y derrotó a Huracán

Independiente derrotó 3-1 a Huracán en el estadio Libertadores de América, en partido correspondiente a la fecha 9 de la Superliga.

Dos goles de un encendido Emanuel Gigliotti (goleador del campeonato) y uno de Benítez, le dieron al conjunto de Holan una nueva victoria, que le permite ir acomodándose de a poco en un torneo que había dejado en segundo plano por su participación en la Libertadores. Diego Mendoza descontó para la visita.

La superioridad futbolística del local fue notoria desde el comienzo del partido, y pudo haberse ido al descanso del primer tiempo con un resultado mucho más abultado que el 1 a 0 que no reflejaba lo hecho por ambos en la primera mitad. En el complemento, si bien no fue tan amplia como en el primero, Independiente siguió manejando el trámite y no sorprendió entonces que Benítez pusiera el 2-0.

El gol de Mendoza, con golpe de cabeza, puso cierta incertidumbre en el resultado, hasta que a poco del final, una vez más Gigliotti marcó frente a Marcos Díaz, el arquero de HUracán que pese al resultado, fue una de las figuras de la cancha.

Con el triunfo, el Rojo alcanza los 13 puntos (tiene un partido menos) y en la próxima fecha jugará ante Atlético Tucumán.

Huracán (14 unidades) recibirá el viernes a Colón de Santa Fe.