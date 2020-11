Independiente empató y pasó de ronda

Independiente eliminó a Atlético Tucumán luego de empatar 1-1 en la revancha (2-1 en el global) y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su próximo rival será Fénix de Uruguay, en una serie que empezará en Montevideo y terminará en Avellaneda.

El “Rojo” se puso en ventaja a los 20 minutos: Jonathan Menéndez envió un centro, Alan Velasco la bajó de cabeza y Silvio Romero conectó para poner el 1-0 parcial.

A los 40, Atlético logró empatar el encuentro: tras una gran jugada colectiva, Leonardo Heredia aprovechó un centro y marcó el 1-1 de cabeza, resultado que fue el final.

ATLETICO TUCUMAN 1: Luccheti; Toledo, Osores, Cabral, Monzón; Acosta, Erbes, Mussis, Heredia; Melano, Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

INDEPENDIENTE 1: Sosa; Bustos, Franco, Barboza, L. Rodríguez; Roa, Romero, P. Hernández, J. Menéndez; Velasco, S. Romero. DT: Lucas Pusineri.

Estadio: Monumental José Fierro. Arbitro: Andrés Cunha (Uruguay). Goles: 20m S. Romero, 40m Heredia (AT). Cambios: 26m Blanco por Menéndez (I); 46m Lotti por Mussis (AT), 61m Soñora por Roa (I) y F. Martínez por Velasco (I), 69m Ruiz Rodríguez por Acosta (AT), 78m Alustiza por Erbes (AT), 85m Barreto por Hernández (I).