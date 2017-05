Independiente apostará a los 11 que terminaron de golear a Newells en Rosario

El entrenador de Independiente Ariel Holan apostará a los once jugadores que terminaron ganándole a Newell’s Old Boys la semana pasada por 4-2, en Rosario, para recibir el domingo a las 19 en el clásico a Racing Club, por la 24ta. fecha del torneo de fútbol de Primera División.

En consecuencia, el “rojo” alineará a Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez y Nery Domínguez; Emiliano Rigoni, Martín Benítez y Ezequiel Barco; Emmanuel Gigliotti.

Así, la única modificación será el ingreso de Domínguez por Walter Erviti, quien ante Newell’s sumó su quinta amonestación.

Esto se desprende de las prácticas que cumplió el plantel durante esta semana, de cara al trascendental partido ante Racing, donde Independiente buscará su primer triunfo de local desde la llegada de Holan y así posicionarse mucho mejor en su afán de clasificarse para la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

El “rojo” marcha noveno con 38 puntos, aunque con un partido pendiente contra Defensa y Justicia, a once del líder Boca Juniors, y a cuatro de Racing, su rival del domingo.