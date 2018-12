Inauguraron ayer un espacio de encuentro para los veteranos de Malvinas

El veterano de la Guerra de Malvinas Daniel Rojas, de visita en Radio Nacional Santo Tomé, se mostró muy emocionado por el centro recientemente inaugurado, y contó cómo se originó el pedido de tener este lugar.

Y reflexionó que “el veterano, aunque no lo demuestre, tiene muchos problemas. La mochila de Malvinas la vamos a llevar siempre. La sociedad no sabe lo que pasó en Malvinas, sabemos nosotros. No todos tenemos la misma historia. El centro vino un poco tarde, pero vino bien igual”.