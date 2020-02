In arrivo l’Ardeajazz Winter 4ª edizione

In comunicazione telefonica, Matteo Gherardi, dall’Associazione Filarmonica di Ardea che organizza l’evento ci ha confermato che la 4ª edizione del festival si svolgerà Venerdì 28 Febbraio nella cornice dell’Agriturismo Campo del Fico in Via Apriliana 4 ad Aprilia.

L’evento porterà come Special Guest il mitico percussionista Gegè Munaried e il suo Quintetto, Fabiana Rosciglione la voce, Leonardo Borghi al piano, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Vittorio Cuculo al sax.

La musica della serata spazierà dagli anni 40 fino agli anni 60. Gershwin, Porter, Kern sono solo alcuni dei grandi compositori che fanno parte del repertorio del quintetto.

Lo show inizierà alle 21.00 e sarà preceduto da un apericena di benvenuto dalle 20.00. La prenotazione è obbligatoria, considerando il Sold Out delle edizioni invernali passate e il numero di posti limitato.

Il recital di Gegè Munaried e il suo Quintetto verrá trasmesso dalla RAE, il signale internazionale dell’Argentina.