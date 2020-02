Impuesto Inmobiliario: el campo no está de acuerdo con un incremento

Alfredo Bel, dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Delegación Entre Ríos, se refirió al encuentro de este miércoles que mantuvo la Mesa de Enlace con el titular de la Cartera de Producción, Juan José Bahillo, donde el tema central fue la discusión del Impuesto Inmobiliario Rural en curso. En este sentido, Bel mencionó que se tomó conocimiento de la propuesta inicial que tiene el Gobierno provincial sobre el monto de los avalúos. “Hemos hecho unas observaciones que nos interesa que se corrijan”, dijo y explicó además que falta analizar “cuánto va a ser la presión fiscal”, contó. Por último, el productor afirmó: “El único compromiso que asumió el Gobierno Provincial fue que la presión fiscal no va a superar la inflación del año pasado y nosotros hemos manifestado que el sector no tiene más margen para aumento de presión fiscal y no estaremos de acuerdo con el aumento”, finalizó.