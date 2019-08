Importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses del bebé

En dialogo con Primera Plana, la Dra. Silvina Garcia Conto, responsable del área de protección de los derechos humanos en el embarazo, parto y nacimiento, se refirió a la importancia de la lactancia materna, del contacto piel a piel del bebe con su madre en la primera hora desde su nacimiento, de los beneficios de la leche materna exclusiva en el crecimiento del niño durante los primeros 6 meses.

Garcia Conto también expresó que “no hay ninguna leche que se venda, que se comercialice que se aproxime a lo que significa la leche materna, no se puede sustituir. Porsupuesto cuando hay algún impedimento o alguna situación patológica o biológica en la mamá, no hay otra opción, pero si esto se puede elegir, no hay duda que siempre primero es la lactancia”.

La Dra. Garcia Conto brindó un numero de teléfono gratuito 0800-122-5878 de la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, para aquellas personas que necesiten hacer consultas o requieran información.