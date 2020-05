“Imaginé que se podía disparar algo impensado”

Casi doce años después de la “famosa” final de Copa Davis en Mar del Plata, el entonces capitán, Alberto Mancini confesó que “tras ganar la semifinal del 2008 ya me di cuenta que la final podía disparar algo impensado. Ese lunes a la mañana tenía 800 mensajes en el telefono. Y cuando se metió la política de por medio explotó. Hasta ese momento estaba controlado, pero cuando se metió la política con los jugadores se desvió el tema”.

En charla con el podcast especializado en tenis “Tres Iguales”, Mancini realizó una autocrítica al señalar que “me equivoqué en no darme cuenta de como se iba metiendo la política con los jugadores. No la vi tan clara. No lo dimensioné”.

Con respecto a la relación Del Potro-Nalbandian, el capitán se sinceró al contar que “no sé exactamente cuando se rompió la relación de David y Juan Martín. Pero en los días previos la presión fue subiendo. Algunos criticaron a Del Potro por ir a jugar el Master. Obviamente yo hubiera preferido que no fuera, claro. De hecho lo hablé con Franco Davín. Pero hay que entender que su determinación y también tuvo presión de sus sponsors”.

Por último, sobre aquella final en Mar del Plata, donde Mancini aceptó que también hubo enojos de Guillermo Cañas y Juan Mónaco por quedar fuera del equipo, el capitán confesó que “ese domingo a la noche, después de la dantesca conferencia de prensa, me fui a la cama muy mal. Estaba vacío”.

Y cuando se le preguntó por una revancha, “Luli”, quien también llegó con el equipo a la final del 2006, dijo que “por mucho tiempo ni me lo plantee. Por la desilucion. Y hoy no se ve factible, al menos, en el corto tiempo”.