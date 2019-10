Iliana Calabró y su consejo para Pampita

Iliana Calabró viene de una separación y, por el momento, necesita “procesar todo lo que pasó”. En este marco, y luego de que Pampita anunciara su casamiento con el empresario Roberto García Moritán, a menos de dos meses de relación, la actriz le dio un consejo a la conductora de “Pampita Online”.

“Es muy raro. Le aconsejo que no. Uno no puede conocer a la otra persona en dos meses“, opinó. “No lo entiendo, no sé qué la mueve”, agregó.

Además, Iliana anticipó la temporada en Carlos Paz, donde será una de las protagonistas de “Perfectos desconocidos”, la obra dirigida por Guillermo Francella, y opinó sobre otros temas de la farándula.