Îles Malouines : anciens combattants candidats au prix Nobel de la paix

L’ancien combattant des Malouines Julio Aro a été nominé cette semaine pour le prix Nobel de la paix. Aro a assuré que le plus grand prix « nous l’avons déjà reçu, et c’est ce baiser et cette étreinte d’une mère qui a retrouvé son fils ».

Aro partage cette nomination avec l’ex-combattant britannique Geoffrey Cardozo pour son travail d’identification des soldats enterrés dans le cimetière des Malouines de Darwin, et il a déclaré que tous deux sont « totalement fiers et heureux de cette nomination, comme si nous étions sur un nuage. »

L’ex-combattant argentin a entrepris la tâche d’identifier ses camarades morts et enterrés dans les Malouines après avoir visité le cimetière de Darwin, où il a vu que près de la moitié des tombes portaient la légende « soldat argentin connu seulement de Dieu ».

Il a donc commencé à rencontrer des vétérans de guerre britanniques dont Geoffrey Cardozo, le soldat anglais qui avait ramassé les corps des Argentins et fourni des informations essentielles à l’identification. En conséquence, a été créée la fondation « No me olvides », « Ne m’oublie pas », à travers laquelle ont été entreprises les tâches pour arriver à l’identité des morts argentins dans les îles du sud.

Jusqu’à présent, 115 personnes tombées au combat ont été identifiées, grâce au travail de la Croix-Rouge internationale et de l’équipe d’anthropologie médico-légale argentine (EAAF). « Du fond de mon cœur, je vous remercie tous d’être toujours là pour nous aider à chaque instant où nous en avons besoin », a déclaré l’ancien combattant.

La guerre des Malouines a eu lieu en 1982. Il s’agissait d’un affrontement entre le gouvernement de la dictature civique-militaire argentine de l’époque et la Grande-Bretagne, qui usurpe les îles depuis le milieu du XIXe siècle. Les conséquences en termes de vies ont été désastreuses pour l’Argentine. Un an plus tard, le gouvernement militaire convoquait des élections et, le 30 octobre 1983, des élections démocratiques étaient organisées et Raul Alfonsin élu président.