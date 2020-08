Il saluto di Radio Atene, Grecia

“Non c’ è dubbio che augurarvi “Milioni di Questi Giorni” sia una delle frasi più belle che si possano dire in assoluto. Raggiungere cento anni di età è un vero e proprio traguardo di vita, è una vincita contro il tempo dove a vincere, nel vostro caso, è la vita radiofonica piena di passione e impegno quotidiano. Festeggiare il centenario di una Radio come la RAE Argentina è indubbiamente un’ esperienza così forte e così unificante anche per tutta la nostra Comunità RadioTelevisiva Italofona. È fico non invecchiare, vero? A chi non piacerebbe trovarsi al vostro posto. Essere un adolescente di cento anni è senz’altro il massimo della felicità.“Chi più desidera vive più a lungo.” dice Khalil Gibran.

Da tutto lo staff di RadioAtene unito a questo straordinario traguardo

Tantissime congratulazioni e un abbraccio

TASSOS MAVRIS, DIRETTORE

RADIO ATENE, GRECIA

https://www.athina984.gr/