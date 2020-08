Il saluto del Console Generale d’Italia a Buenos Aires, Dott. Marco Petacco

U n 27 agosto di ormai cento anni fa, quattro giovanni radioamatori, salivano sul tetto di uno di quelli che all’epoca erano tra gli edifici più alti di Buenos Aires, dando vita alla prima emissione radiofonica in Argentina. Un mezzo di difussione -la radio- che ci accompagna e informa quotidianamente, specialmente in questi tempi cosi particolari di prolungato distanziamento sociale. ‘E una data che mi sta particolarmente a cuore come italiano, non solo perche quattro radioamatori guidate dal giovane medico, ovviamente di ascendenza italiana, Enrique Susini, che passarono alla storia come “los locos de la azotea”, furono ispirati nelle loro imprese dagli esperimenti che in quegli anni stava conducendo prodi prio dall’Argentina, all’insegna del scienziato italiano Guglielmo Marconi, ma perchè La Azotea. la terrazza dalla quale decisero di diffondere il primo segnale radio di Argentina, appartiene ad un edificio che è caro a tutti gli italiani di Buenos Aires.

Da oltre cento anni, quel palazzo di Marcelo T. de Alvear è la sede del Teatro Coliseo, primo e più prestigioso teatro stabile di proprietà dello stato italiano all’estero, e da oltre 60 anni la sede di Casa Italia, dove è stato ospitato per lungo tempo il nostro consolato generale ed ancora hanno sede una quantità di istituzioni pubbliche e di associazioni italiane.

Formulo con grande piacere gli auguri di un meravigloso compleanno e auguro un Feliz dia de la radio a tutti gli ascoltatori, Grazie.

MARCO PETACCO,

CONSOLE GENERALE D’ITALIA A BUENOS AIRES

