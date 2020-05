IL PUNTO DI PARTENZA DELL’INDIPENDENZA ARGENTINA

Il 25 maggio è una delle feste più importanti per l’Argentina che commemora la Rivoluzione di Maggio, una gesta conclusasi con la costituzione della Prima Giunta di Governo che deligittimò il potere del viceré spagnolo, Baltasar Hidalgo de Cisneros, sul vicereame del Río de la Plata.

Gli eventi conclusisi il 25 maggio 1810 segnarono l’inizio del processo di costituzione dello Stato argentino, il quale avrebbe proclamato l’indipendenza appena sei anni dopo, il 9 luglio 1816.

Per questo motivo, il lunedì è una giornata non lavorativa in tutto il territorio argentino. La radio pubblica manderà in onda una programmazione dedicata ad una nuova commemorazione della Rivoluzione di Maggio che i nostri amici ascoltatori potranno seguire via www.rae.com.ar attraverso il segnale congiunto di Rae Argentina al Mondo e l’AM 870.

Dalle 14 alle 16 (17 UTC – 19 UTC), il Vicedirettore di Radio Nacional Argentina, Gustavo Campana, condurrà un programma speciale dedicato a quest’importante data, con interviste ed audio storici.

Durante la trasmissione, andrà in onda il radiodramma “Cinco días que conmovieron al Río de la Plata” (“Cinque giorni che commossero il Río de la Plata”), un’opera composta da Alejandro Stilman, con la regia di Nora Massi.

Nel quadro dell’isolamento obbligatorio, questo adattamento è stato registrato da casa dagli attori attraverso piattaforme digitali.

Il cast è composto da Claudia Lapacó, Héctor Calori, Quique Pesoa, Gustavo Bonfigli e grandi figure che partecipano a quest’opera che va dalla vela e le galere alla comunicazione virtuale. Si tratta di una produzione inedita nella storia del teatro radiofonico.