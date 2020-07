Il Ministro Solá ha riconosciuto che vi sono attriti con il Brasile

Il Ministro degli Esteri dell’Argentina, Felipe Solá,ha rilasciato un’intervista ai giornalisti delle 49 emittenti di Radio Nacional e Rae Argentina al Mondo. Julieta Galván, conduttrice del programma mattutino di portoghese, ha partecipato, a nome di Rae, all’intervista. La conduttrice ha posto una domanda fondamentale al funzionario circa il rapporto stabilito dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, con l’attuale governo argentino, la quale ha avuto ripercussioni perfino nella stampa spagnola, in mezzo alle tensioni per il possibile accordo Mercosur-Unione Europea.

In questo quadro, Solá ha risposto che è “innegabile che vi sia un problema nei rapporti con il Brasile, generato dal presidente Jair Bolsonaro tempo fa con un atteggiamento mai visto” ed ha rilevato che quella posizione del mandatario brasiliano “colpisce” il commercio fra quei paesi però “preoccupa ancora di più la scarsa volontà di integrazione” nella regione.

Il Ministro degli Esteri argentino ha messo in evidenza “il problema dei rapporti con il Brasile, generato da Jair Bolsonaro tempo fa con un atteggiamento mai visto in un altro paese e ancora di meno in paesi fratelli”. Solá ha rilevato che questo rapporto “ha un effetto negativo però colpisce ancora di più il commercio, il tasso di cambio ed il livello della domanda dell’economia brasiliana, calato molto prima della pandemia”.

Solá ha manifestato che al governo argentino “preoccupa di più la scarsa volontà di integrazione perché ciò è una decisione politica che dà più importanza al Mercosur”.

