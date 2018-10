Il giornalista Francesco Vernata della RAI visita RAE

​Venerdì 19 ottobre abbiamo ricevuto nello studio della RAE il giornalista italiano Francesco Vernata.

Nato a Roma, vive da molti anni nella capitale argentina dove si occupa di riportare per la Rai le notizie relative al nostro paese e all’area latinoamericana e generare servizi per il programma “L’Italia con voi”, un talk show che contiene le tematiche, i servizi e filmati che vengono da fuori Italia.

Francesco ci ha raccontato che a differenza di quanto succedeva in passato, ora il materiale si manda in diretta tramite i file in internet. I corrispondenti o inviati inviano filmati, interviste e le notizie a Roma e da lì vengono trasmesse in tutto il mondo.

Intervista: Caritina Cosulich – Marcelo Ayala / Fonico: Guillermo Vega / Web: @CheloAyala