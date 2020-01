Il fumo degli incendi che colpiscono L’Autralia è arrivato a Argentina

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha informato che il fumo provocato dagli incendi in Australia è arrivato in Argentina. Ha affermato che il fumo non nuoce la salute né pregiudica la normalità dei voli. Il fumo è entrato in Argentina dal Cile, attraverso la Cordigliera delle Ande. Cindy Fernandez, meteorologa del Servizio, ha asserito che “anche se non è abituale l’arrivo del fumo ogni volta che vi é un incendio in quella regione, non è la prima volta che succede. Il 6 novembre, è entrato il fumo. È un fumo che si può avvistare.

L’unico fenomeno che si può avvertire con la presenza del fumo é un colore diverso del cielo poiché il fumo attenua la luminosità del sole e si può osservare un cielo più grigio. Durante il tramonto, il cielo diventa più rossiccio. La Fernandez ha spiegato che durante il viaggio il fumo si disperde in particole ed una parte di queste particole precipita sotto forma di pioggia”.