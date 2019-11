Il fotografo Marcos Zimmermann ha percorso tutto il paese dal 2015 al 2018

Ha fotografato un enorme universo di abitudini, comportamenti e realtà . Le immagini sono state presentate come parte di una mostra e quind i raccolte nel libro intitolato “Argentinos”. Lo scrittore Guillermo Saccomano ha battezzato questo insieme di fotografie in bianco e nero ” il grande romanzo nazionale contemporaneo”. Zimmermann ha ormai pubblicato 16 libri di fotografie nelle quali esplora l’identità del suo paese. Soltanto per questo lavoro è riuscito a scattare 100.000 fotografie.