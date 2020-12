Il creatore delle supercar Horacio Pagani: “Mi diverto a disegnarle”

Abbiamo intervistato via zoom il Signor Horacio Pagani, presidente della Pagani Automobili, casa automobilistica italiana, specializzata nella produzione di automobili ad elevate prestazioni.

Nel corso dell’intervista, l’Ing.(Honoris Causa) Pagani ha evocato la sua infanzia e adolescenza trascorse a Casilda, provincia di Santa Fe. La sua passione per le macchine nasce ben presto quando sogna di andare a Modena per disegnare e costruire le sue macchine. Grazie all’aiuto dell’ex campione del mondo di F1, l’argentino Juan Manuel Fangio, inizia a lavorare nel 1983 presso la Lamborghini.

Il disegnatore ha definito il collega Oreste Berta come ” il più prolifico costruttore argentino di macchine di tutti i tempi, io sono fan di Berta, era il mio idolo”.

Riguardo il neo campione di F1 (per la settima volta) Lewis Hamilton ha spiegato che “Hamilton è un nostro cliente, ha una Zonda LH; egli è un fuori classe, è anche vero che le Mercedes sono fantastiche”.

Per quanto riguarda le macchine della Pagani, la Huayra Roadster BC ha recentemente segnato un nuovo record nel circuito belga di Francorchamps mentre In occasione del 60° anniversario delle Frecce Tricolori, Pagani Automobili ha presentato la Huayra Tricolore, creata in soli tre esemplari e dedicata alla Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana.

Pagani ci ha spiegato che a gennaio 2021 uscira un video che parla dell’ispirazione e ha confessato che “quando le idee non ti vengono, senti dolore fisico, é una sfida, tutto sembra bello, pero l’aspettativa é molto alta quando si presenta una macchina nuova, per ciò uno non può sbagliare”.

La pandemia ha costretto la Pagani a chiudere per due mesi ed attualmente si adottano tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare il contagio. La Pagani Automobili è situata a San Cesario sul Panaro, in Emilia Romagna.

Intervista e Produzione: Caritina Cosulich – Marcelo Chelo Ayala