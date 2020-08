IEASA pidió ser querellante en una causa contra Macri y ex funcionarios

El presidente de Integración Energética Argentina (IEASA), Andrés Cirnigliaro, presentó un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello para que la firma sea tenida en cuenta como damnificada por la decisión que adoptó el gobierno de Cambiemos, en el marco de la causa que investiga la venta de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López.

Informe: Lourdes Marchese

La denuncia fue realizada en 2018 por el diputado Rodolfo Tailhade y otros legisladores, por irregularidades en el proceso licitatorio. Según la denuncia, las dos centrales se vendieron a un precio inferior al que surgió de la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fijó el valor patrimonial de la central Ensenada de Barragán en u$s305.906.000 y a Brigadier López en u$s207.110.000.

Posteriormente, entre mayo y junio de 2019, la administración de Macri adjudicó la central Barragán por u$s 229.529.500 y la Brigadier López en u$s165.432.500.

Así, según afirman los denunciantes, la venta otorgó un beneficio al comprador y generó un perjuicio al Estado.

Entre los imputados figuran, además del ex presidente, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren; su sucesor, Javier Iguacel, el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, Mario Dell`Acqua y la ex titular de IEASA, Claudia Mundo, entre otros ex funcionarios.