Identidade de jovem desaparecido é confirmada

O esqueleto encontrado em agosto passado era de Facundo Astudillo Castro, o jovem de 22 anos que estava desaparecido desde 30 de abril passado quando deixou sua casa na cidade de Pedro Luro, na província de Buenos Aires. A informação foi fornecida pelo juiz encarregado da investigação.

Com a confirmação da morte de seu filho, Cristina Castro, mãe de Facundo, disse que “é uma bofetada muito forte na cara da vida” e advertiu que vai se encarregar de garantir que seja feita justiça.

“Isto me custa muito: uma coisa é dizer que eu sentia que ele era Facundo, outra é assimilá-lo. Eu tinha me preparado para esta situação, mas é uma bofetada muito forte na cara da vida”, escreveu Cristina, em uma carta publicada na parede do Facebook de La Garganta Poderosa.

“Chegou a hora de trazer meu menino de volta para casa, e depois continuar lutando, porque tudo continuará até descobrirmos o que aconteceu com ele. Da Justiça eu só espero justiça”, acrescentou ela.

Uma vez conhecida a notícia, o presidente Alberto Fernández expressou sua solidariedade com Cristina e garantiu que tanto ele como o governador de Buenos Aires Axel Kicillof querem “saber o que aconteceu” e estão “comprometidos em conhecer a verdade”.

Os relatórios de peritos foram realizados pela Equipe de Antropologia Forense Argentina (EAAF) e pelo Órgão Médico Legista (CMF) da província de Buenos Aires.

Facundo Astudillo Castro foi visto pela última vez em 30 de abril em um posto de controle da polícia de Buenos Aires, em uma cidade do sul da província de Buenos Aires. Foi somente em 15 de agosto que os restos ósseos foram encontrados em um local diferente de onde o jovem havia sido visto.

No início, seu desaparecimento foi considerado como uma fuga de casa, mas nos dias seguintes o arquivo foi rotulado como “desaparecimento forçado”, embora no momento não haja ninguém sob custódia. Tanto a mãe de Facundo perante a mídia quanto seus advogados estão pedindo para acusar os policiais que entraram em contato com o jovem no último dia em que ele foi visto vivo.

Por sua vez, diferentes grupos de defesa dos direitos humanos do país afirmam que “o Estado é responsável”.

