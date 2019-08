[ powerpress]

-Il governo afferma che l’abbassamento del tasso di interesse annunciato dalla Riserva Federale degli Stati Uniti è “positivo per l’Argentina”.

Il Presidente Mauricio Macri ripristina il Ministero dell’Agricoltura, a meno di un anno dalla sua trasformazione in Segretariato.

-In Paraguay, l’opposizione e una frazione del partito al potere chiedono il giudizio politico del presidente Mario Abdo Benítez.

-Un giorno prima delle sue dimissioni, il governatore di Porto Rico ha nominato il suo successore.

-Oggi, 1 agosto, si celebra la “Giornata della Pachamama”, la “Madre Terra” dei popoli andini.

-Coppa Libertadores : Boca qualificato ai quarti di finale dopo aver sconfitto i brasiliani dell’Atletico Paranaense.