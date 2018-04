Hugo Tocalli: “Uno nace con la virtud de poder hablar con los jóvenes”

El actual coordinador del fútbol juvenil del club San Lorenzo de Almagro, habló con el equipo de Tira nacional deportiva sobre su experiencia en los mundiales en los que le tocó participar

Comenzó recordando su historia en San Lorenzo, la formación de su familia y la llegada de sus hijos, como así también algunos hitos de su carrera deportiva.

“De joven ni me imaginaba llegar a vivir la carrera que me tocó vivir; jugué con Diego Maradona en su debut, con “el indio” Gómez y luego me tocó haber traído a Messi por primera vez a una Selección”.