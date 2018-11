Hugo Santilli sobre la Superfinal: “Se tiene que jugar con público”

En diálogo con el equipo de Tira Deportiva, Hugo Santilli, ex presidente de River y padre del El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, analizó los incidentes ocurridos en la Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca.

Santilli sostuvo que “los que están sufriendo acá son ambas instituciones, el fútbol y Argentina como país”, además lamentó que a una semana del G20 “no pudimos manejar un espectáculo deportivo”. Por consiguiente, el ex presidente de River mencionó que el error no fue de River, sino de “quienes tienen a cargo el operativo”, y agregó que “el dirigente está en una actitud pasiva, porque no le dejan participar en la organización del evento”.