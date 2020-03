Hoy llegarían los resultados de los análisis del otro paciente aislado

El presidente de directorio del hospital Schestakow, Dr. José Emilio Muñoz, habló del paciente que está en cuarentena esperando los resultados de los estudios que se le han realizado para saber si es portador del Coronavirus aunque daría la impresión, según el profesional, que estamos frente a un simple resfrío, pero hay que esperar la confirmación de las pruebas analizadas en el estudio Malbrán.

El Dr. Muñoz hizo hincapié en que la gente no se maneje con información sobre el coronavirus a través de las redes sociales “la gente prefiere creer la desinformación de las redes sociales y no de quienes les estamos contando cómo es la verdad de la situación que nos guiamos con protocolos…” explicó el profesional entre otros conceptos.

Los protocolos van cambiando día a día de acuerdo a lo que va descubriendo la gente que está estudiando el virus y su comportamiento, comentó el médico. Además, explicó que cuando se habla de un caso autóctono se hace referencia a una persona local que no viajó a ningún lado y por circulación viral fue contagiada por alguien que estuvo en contacto con una persona que sí viene de un lugar donde ya existe el virus. “Si no, no hay manera de contagio”