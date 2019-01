Hoy es la gran noche de Santo Tomé en el Festival de Cosquín

El cantante representante de esta ciudad, Felipe Moreyra, se presentará hoy en el escenario mayor de Cosquín, tras haber clasificado en el Pre Cosquín en Corrientes capital.

“Estoy muy feliz, muy contento, y sobre todo agradecido por el apoyo de toda la gente que quiere que esto salga de una vez. Corrientes trae una delegación después de muchos años. Muy feliz de poder ser el protagonista de todo esto, es un honor”, expresó el artista.

“Como lo dije en un momento: no me presiona sino que me impulsa hacia adelante. Lo estoy disfrutando. Ayer estuvimos en el escenario, y tuvimos una charla con el jurado, nos relajaron bastante, salí muy emocionado. Y pude cantar en el fogón criollo, un lugar emblemático de acá”, continuó.

Después de más de 50 años, un representante de Santo Tomé llega al escenario mayor de Cosquín.