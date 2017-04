Hoy inicia el programa sobre la actualidad de América en AM 710

Desde hoy y todos los jueves a las 19.30hs Radio Nacional Zapala ofrecerá a su audiencia Entre Fronteras, un programa sobre la actualidad y análisis de América Latina, con la conducción de Leandro Querido y el aporte de Cecilia Diwan.

“La idea es dar cuenta de los cambios, de lo que está pasando en la región con la democracia, con los sistemas políticas que tienen sesgo autoritario”, dijo Querido a La Mañana en Nacional. “En Venezuela algunos se resisten a llamar las cosas por su nombre, no hay elecciones, hay un black out informativo fenomenal, hay presos políticos, y el caso de Venezuela no es aislado sino paradigmático porque el Chavismo constituyó un espacio de poder que se manifestó en organismos regionales como Unasur”, adelantó el conductor, que dijo que el programa de hoy tendrá también en agenda a Nicaragua.