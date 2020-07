Hoteleros rechazan el paquete de Schiaretti: “Son espejitos de colores”

Hoteleros y gastronómicos de Córdoba consideraron “insuficiente” el anuncio de paquete de alivio fiscal y tarifario anunciado ayer por el gobernador Juan Schiaretti para las empresas y sectores más afectados por la pandemia del coronavirus y una larga cuarentena que hasta hoy impacta en una gran cantidad de actividades en la provincia.

“No es lo que va a salvar al sector. No podemos pagar intereses, aunque sean del 24% cuando no podemos trabajar hacer más de cien días”, expresó Alejandro Moroni, referente de la Federación Hotelera y Gastronómica de Córdoba, sobre los anuncios de ayer. Entrevistado en la primera mañana de Radio Nacional Córdoba, el empresario dijo que “lo mínimo que pedimos es no pagar Rentas. No una prórroga, sino exención. Hay mucho que puede hacer el Gobierno de Córdoba que no se está haciendo”, subrayó, al poner como ejemplo la declaración de estado de “catástrofe” a la ciudad de Mar del Plata, “cuya situación se asemeja en mucho a la de Villa Carlos Paz”. Lo propio sucedió con Bariloche “en todos los casos, en Buenos Aires, en Río Negro o Mendoza la provincia declaró al sector en emergencia. Acá no”, afirmó Moroni.

Finalmente, fue lapidario al considerar que “el anuncio de ayer es un placebo, son espejitos de colores. No es lo que el sector necesita”.

Aquí, la entrevista completa

El Gobierno cordobés anunció anoche la implementación de un paquete de medidas tributarias y financieras para sectores que no pudieron desarrollar actividades durante la cuarentena.Los beneficios alcanzan a hoteles; salones de fiestas, exposiciones y convenciones; cines, teatros y centros culturales; universidades, institutos, colegios y academias; clubes, gimnasios, canchas y piletas de natación; parques recreativos y zoológicos; guarderías y transporte (salvo para los casos expresamente autorizados).

En tanto, los contribuyentes de Ingresos Brutos y los monotributistas tendrán la posibilidad de diferir hasta el 31 de marzo del año que viene el pago del impuesto inmobiliario urbano correspondiente al 2020, sin intereses por mora ni actualizaciones.

Además, en los planes de pago vigentes las cuotas impagas entre los meses de marzo y junio no generan caducidad y los vencimientos impagos se pospondrán para el final del plan. También se reprograman los montos de la deuda que puedan tener con Banco de Córdoba y se establecieron facilidades y planes de pago para las facturas de energía eléctrica de EPEC.