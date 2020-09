Horas decisivas en Clorinda con paralización total de actividades

El intendente Manuel Celauro afirmó que se tomarán las medidas que sean necesarias para proteger a la población y evitar contagios. Ya hay conversaciones con el sector hotelero para que en caso de ser necesario, las personas realicen el aislamiento social en los establecimientos privados

El intendente de Clorinda, Manuel Celauro, informó a través de una conferencia de prensa que los permisos de circulación quedaron sin efecto y que el Municipio, las escuelas, comercios, grandes supermercados y carnicerías, permanecerán cerrados; tampoco se prestará servicio de delivery, ni se podrá realizar caminatas, salidas recreativas ni en bicicletas.

Asimismo, señaló que las panaderías podrán abastecer a los comercios y despensas de barrio, que tienen permiso de atender hasta las 18 horas.

Intendente Manuel Celauro

“Las farmacias se mantendrán abiertas y habrá guardias de los servicios esenciales de la Municipalidad para que no se corte el reparto de agua, ni la recolección de basura, o si hay alguna emergencia con la electricidad”, aclaró Celauro.

En este sentido, subrayó que “éstas no fueron decisiones fáciles de tomar, pero es necesario dar tiempo al equipo de salud que envió el Gobierno provincial y que está realizando más hisopados para obtener un mapeo más acertado acerca de nuestra situación, y así saber si vamos a continuar con estas medidas, si se van a profundizar o se va a flexibilizar algo”.

El jefe comunal explicó que las medidas fueron establecidas por unanimidad por parte de los miembros del Comando de Emergencia Municipal y agradeció el acompañamiento de todos y cada uno de los concejales, a la vez que resaltó: “Vamos a tomar las medidas necesarias para proteger a nuestra población y evitar la mayor cantidad de contagios; y por supuesto, no queremos que haya muertos”.

Tomar conciencia

Puntualizó Celauro que “los fallecidos no son números, aunque nos hemos acostumbrado tanto a leerlos que parece que estamos contando peras o manzanas y nó; no estamos teniendo en cuenta que son vidas, son hijos, hermanos, padres y no queremos que eso nos pase a nosotros; por eso pedimos a la sociedad que tome conciencia y que nos ayude con lo que estamos haciendo, porque esto es grave”.

Por otra parte, informó que se recibió una proyección “poco alentadora” teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de Clorinda, avalada por los doctores Mario Romero Bruno, Julián Bibolini y Nelson Gutiérrez en el que se manifestó que “de quedarnos de brazos cruzados o tomarnos esta situación con relajamiento, podemos llegar a tener más de 5 mil contagios, 150 internados y 100 personas fallecidas; esa es la proyección que se hace si es que dejamos que todo siga con normalidad. Por eso tomamos estas decisiones, porque vamos a luchar y tratar por todos los medios de que el impacto que podamos sufrir como sociedad, sea el menor”.

Por otra parte, manifestó que se están realizando conversaciones con el sector hotelero para, en caso de ser necesario, trabajar mancomunadamente para que las personas realicen el aislamiento social en los hoteles de Clorinda.

Banco y Comercio Internacional

Manuel Celauro adelantó que se solicitará al Banco Formosa que desde este miércoles se abone una terminación del DNI por día, es decir, “si pagaba a las terminaciones 4, 5 y 6, que sólo pague el 4, pasado mañana el 5 y así poca gente saldrá de sus casas”.

“Los camiones internacionales van a seguir con su trabajo habitual y las personas que trabajan para que ese sistema funcione, despachantes, agentes de transporte van a ser autorizados mediante Prefectura Naval Argentina o Gendarmería Nacional, que coordinarán con la Policía provincial los permisos tanto para Puerto Pilcomayo o Puente San Ignacio de Loyola y nos lo comunicarán”, continuó el intendente.

A los jóvenes

Sobre el final, el intendente dedicó unas palabras a los jóvenes, a quienes solicitó “vivir este momento con profunda responsabilidad”.

“Quiero decirles que como el coronavirus en su mayoría es asintomático, la gran mayoría no sabe que lo tiene y es una bomba para un adulto mayor o para alguien que esté enfermo de otra cosa. Por eso, les pedimos que se queden en sus casas y así evitar lo que pasó en Buenos Aires, que un joven tenía coronavirus y no lo sabía, contagió a sus abuelos y murieron. Eso no queremos que nos pase”, enfatizó,

“Estemos más unidos que nunca y juntemos hombro a hombro, utilicemos el barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social, evitemos las reuniones sociales, ya que verán que en ningún país del mundo hay otra solución, porque se pensaba que el verano sería una solución y no fue así. Hay rebrotes en toda Europa, acá en el país equipos de primera que estaban en una burbuja sanitaria, inclusive, dieron positivo a coronavirus, es increíble. Todas estas decisiones son pensadas por el bienestar de la gente y lo hacemos convencidos de que es lo mejor para la salud y para la vida de todos los clorindenses”, culminó Celauro.